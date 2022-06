Letztmals wurde der Barfüsserplatz in Basel 1979 umgebaut. Das Foto stammt vom Juli 1982. Fotos: Werner Huber

Die ‹Basler Zeitung› plädiert für einen grossen Wurf am Barfüsserplatz. Weitere Meldungen: Plätze in St. Gallen, Schalterhalle in Winterthur, Ruine in Schwarzenburg und Emissionen in der Waadt.