Stereopostkarte der Phänomena mit dem Bambus-Spielturm als Wahrzeichen der Ausstellung. Fotos: Sammlung Werner Huber

Zwei Zürcher Gemeinderäte wollen, dass die Stadt die Neuauflage der ‹Phänomena› unterstützt. Ausserdem: Hochhaus in Malley, Pflegeheim in Steinach, Museen in Basel und Boomhoffnung in den USA.