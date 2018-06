Poesie aus Zement und Stahl

Erst zum zweiten Mal entwirft eine Frau den prestigeträchtigen Sommerpavillon der Londoner Serpentine Gallery: Die Mexikanerin Frida Escobedo spielt mit Wasser, Licht und Schatten – hat aber auch harte Materialien wie Zement und Stahl in ihrem Repertoire, schreibt die «NZZ». Man müsse eintreten, um den Bau zu verstehen, und darin verweilen, am besten allein: «Dann entfaltet der Entwurf von Frida Escobedo seine Wirkung – eine karge Poesie, die durch Auslassung entsteht. Man spürt, dass die mexikanische Architektin sich auf elegante Reduktion versteht, dass Weglassen ihre Stärke ist. Sie will nicht spielen – höchstens mit den Erwartungen, die ein unzugängliches Äusseres weckt und unterläuft.»