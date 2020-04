Wegen der Pandemie und der warmen Witterung könnte das Klimaziel 2020 erreicht werden, schreibt die «NZZ». Fotos: Science in HD on Unsplash

Urs Honegger 16.04.2020 09:54

Unter normalen Umständen schien die Einhaltung des Schweizer Klimaziel für das Jahr 2020 unerreichbar. «Doch der gegenwärtige Stillstand von Wirtschaft und Gesellschaft ändert die Ausgangslage», schreibt die «NZZ». Am Dienstag hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) neue Zahlen des sogenannten Treibhausgasinventars publiziert, mit dem es die Einhaltung der Reduktionsziele überprüft. «2018 hat der CO2-Ausstoss durch den Verkehr gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 zwar um ein Prozent zugenommen, im laufenden Jahr jedoch dürften die Emissionen aus dem Verkehr deutlich sinken, weil das Mobilitätsbedürfnis auch nach einer Lockerung des Ausnahmezustands für eine gewisse Zeit geringer als früher bleiben wird.» Keinen Einfluss auf die Klimabilanz habe das weitgehende Grounding des internationalen Flugverkehrs, weil bloss Inlandflüge in das Treibhausgasinventar einfliessen und deren CO2-Ausstoss praktisch vernachlässigbar ist. Ebenfalls keinen merklichen Einfluss haben die Pandemiemassnahmen auf den CO2-Ausstoss der Gebäude. «Weil der diesjährige Winter aber ausgesprochen mild war, dürfte auch hier die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass der CO2-Ausstoss abnimmt», schreibt die «NZZ». Beim Bafu sei man trotzdem skeptisch, dass das im CO2-Gesetz verankerte Klimaziel 2020 erreicht wird. «Setzt sich der Trend der letzten Jahre fort, sind wir nicht auf Kurs», sagt Andrea Burkhardt, die zuständige Leiterin Klima. Entscheidend sei, dass unabhängig von der gegenwärtigen Krise ein Strukturwandel eintrete, der langfristig zur vom Bundesrat angestrebten Klimaneutralität beitrage.



Weitere Meldungen:



