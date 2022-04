Urs Honegger 19.04.2022 10:55

«Plötzlich ist das Bauland weg» 19.04.2022

«Möglicherweise werden rund 130 Weiler in Kanton Zürich aus der Bauzone gekippt. Die betroffenen Gemeinden verlieren Bauland, betroffene Privatpersonen können dort nicht mehr neu bauen», schreibt der ‹Tages-Anzeiger und besucht die Hagenbucher Gemeindepräsidentin Therese Schläpfer (SVP), die sich über die Praxisänderung im Baurecht empört. Es geht um rund 300 «Kleinsiedlungen», also Weiler oder Aussenwachten. Der Kanton will neu eine «Weilerzone» einführen, die eine Nichtbauzone ist und keine Neubauten mehr erlaubt. «Diese neue Regelung entspricht im Prinzip dem seit einiger Zeit angesagten raumplanerischen Ziel der inneren Verdichtung», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Eine Anfrage bei betroffenen Gemeinden zeige jedoch, das dort vor allem eines herrsche: Ratlosigkeit. Denn die rechtliche Situation sei verzwickt: «Gemeinden haben Bau- und Zonenordnungen, die vom Kanton abgesegnet wurden, die nun derselbe Kanton übersteuert. Und Privatpersonen sind im Besitz von überbautem oder nicht überbautem Bauland, das erheblich an Wert verliert, wenn dieses in die neue Weilerzone umgezont wird», zitiert der ‹Tagi› einen Anwalt. Ob die Auszonungen entschädigt würden, sei noch offen. Weitere Meldungen: – «Steht er der Aussicht aufs Weltkulturerbe im Weg oder schliesst er endlich eine Baulücke?» Die Meinungen über den Neubau am Mühlensteg 8 in St.Gallen sind weiterhin geteilt, schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Für den Holzbau krempelt Baselland seine Baudirektion um»: Der Kanton will mit mehr Holzbauten einen Beitrag zu den Klimazielen leisten. Die Neuausrichtung könnte durch steigende Preise jedoch ins Stocken geraten. Die ‹Basler Zeitung› informiert. – «Veloroutenbau frisst mehr Parkplätze als gedacht»: Der Abbau in der Stadt Zürich geht in die Tausende – betroffen ist vor allem die blaue Zone, schreibt die ‹NZZ›. – «So ist...