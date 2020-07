Idyllisches Plätzchen: Der Egelsee mitten im Berner Schosshaldenquartier.

Bern will ein neues Schulhaus am Egelsee bauen, doch Fischer und Quartier-Leist sind dagegen. Ausserdem in der Presse: Tempo 30 in Zürich, Bauen vor Basel, mobile Rampen in Chur und eine Ode an den Garten.