Das Gegenteil der unfertigen Stadt: die Europaallee in Zürich. Fotos: Stephan Rohner via Wikimedia.

Urs Honegger 01.07.2021 10:07

«Wann hat man eigentlich angefangen, fertige Häuser zu bauen und sie nach Ablauf der Nutzung abzubrechen und durch neue fertige Gebäude zu ersetzen?», fragt ZHAW-Professor Philippe Koch heute in der «Woz». Lange Zeit sei das stete Weiterbauen Alltag gewesen. Koch plädiert für die unfertige Stadt: «Unfertigen Städten ist symbolische und politische Offenheit eingeschrieben: Die ständige Auseinandersetzung, wofür und für wen die Stadt da sein soll, bleibt Gegenstand des städtischen Alltags. Nur im Kollektiv kann das Städtische erschaffen werden, als Prozess ohne Ablauffrist ist die Stadt dementsprechend immer Gemeingut.» Die gegenwärtige Stadtplanung und -entwicklung hingegen bewege sich in maximaler Distanz zum Unfertigen: Bei den meisten Architekturwettbewerben würden Bestandsbauten a priori zu Abbruchobjekten. An der unfertigen Stadt weiterzubauen hätten wir bereits vor dreissig Jahren beginnen können, meint Philippe Koch. «Stattdessen hat sich die Stadtpolitik seither der Utopie hingegeben, man könne tatsächlich bessere, neue, fertige Städte bauen. Jetzt wissen wir: Fertige Städte sind dem Verfall geweiht.»



Weitere Meldungen:



– «Jetzt liegen die Gaswerk-Pläne zur Mitwirkung vor»: Die Stadt Bern will auf dem Gaswerkareal ein neues Quartier entstehen lassen. Nun gehen die Planungsvorlagen in die öffentliche Mitwirkung. Der «Bund» berichtet.



– «Basel riskiert einen tieferen Stadt-Land-Graben»: Verkehrsdirektorin Esther Keller hat für das Pilotprojekt Mobility-Pricing bisher auf Absprachen mit Nachbarn verzichtet. «Der Alleingang und überhaupt das Projekt stossen auf breiten Widerstand», schreit die «Basler Zeitung».



– «Die St.Galler Zentralbibliothek hat einen Hürdenlauf vor sich»: Nun gilt's ernst für den Bibliotheksneubau am St.Galler Blumenmarkt, schreibt das «St.Galler Tagblatt»: Für politische Mehrheiten in Stadt und Kanton brauche es noch viel Überzeugungsarbeit.



– Das Architekturbüro Krayer/Surber realisiert in Heiden 40 Wohnungen als Mehrgenerationenprojekt. Die Architektur der zwei Holzhäuser widerspiegelt sich in einer Vielzahl von Wohnungsgrundrissen, um Singles, ältere Personen und Familien gleichermassen anzusprechen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– «Das Auto soll Platz machen»: Die linksgrüne Mehrheit im Zürcher Gemeinderat setzt ihre velofreundliche Politik umfassend durch. «Einiges, was im Verkehrsrichtplan steht, könnte vom Regierungsrat wieder gestrichen werden», schreibt die «NZZ».