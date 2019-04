So soll es aussehen: Ein Blick auf das künftige Hochschulgebiet. Fotos: HGZZ

Lilia Glanzmann 18.04.2019 08:07

Die Spezialkommission für Hochbau und Stadtentwicklung im Zürcher Stadtparlament ist mit den Plänen für die Erneuerung des Hochschulquartiers grundsätzlich einverstanden: Sie hat der nötigen Anpassung der städtischen Bau- und Zonenordnung (BZO) mit grossem Mehr zugestimmt, wie sie mitteilt. Die Kommission kritisiert, dass der Gemeinderat beim Planungsprozess im Univiertel viel zu spät eingebunden worden sei und zu wenig zu sagen habe. Um künftig mehr Mitspracherecht zu haben und auch Anliegen der Bevölkerung einfliessen lassen zu können, fordert sie einstimmig eine generelle Gestaltungsplanpflicht, berichtet der «Tages-Anzeiger».



Weitere Meldungen:



– Architekten aus aller Welt sollen sich am Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame beteiligen: Die französische Regierung kündigte einen internationalen Wettbewerb an, meldet die «BaZ».



– Der Rückhalt für «Cargo Sous Terrain» bröckelt: In der Verkehrs- und Logistikbranche hält man nicht viel vom visionären Projekt, schreibt die «NZZ».



– Armin Meilis Landungsbrücke 1 beim Luzerner Bahnhofplatz, wurde renoviert und von Ballast befreit, schreibt die «LZ».



– Weil das ewz-Projekt Herdern in Zürich-West in einer statt in zwei Etappen gebaut werden soll, verändern sich die Kosten. Nun muss das Volk muss daüber abstimmen, meldet die «bz».

– Der Baufortschritt des bislang grössten Bauprojekts der Gemeinde Glarus Nord kann ab sofort übers Internet mitverfolgt werden, schreibt die «Südostschweiz».