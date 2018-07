Neuer FHNW-Campus

In Muttenz wurde der Campus-Neubau an die Fachhochschule Nordwestschweiz übergeben, die bis Semesterstart Mitte September mit vier ihrer Hochschulen einzieht.



Der Bau von Pool Architekten fordere den Orientierungssinn heraus, berichtet die «Solothurner Zeitung» vom ersten Besuch und titelt: «Das grösste Labyrinth der Region». Das Gebäude fasst 13 Obergeschosse, ein Erdgeschoss mit Galerie und zwei Untergeschosse auf einer Fläche von 63000 Quadratmetern. Der Würfel ist innen ausgehöhlt, um Platz für die Eingangshalle zu bieten. Die ausladenden Treppen allerdings führen nur zu den ersten drei Stockwerken – darüber quert ein Mitteltrakt den Innenraum und teilt ihn in zwei Hälften. Enge Wendeltreppen ergänzen ab da die Lifte. «Sollte das immer noch nicht reichen, um in zwei Monaten die Studierenden und Mitarbeitenden an ihr Ziel zu bringen, gibt es noch mehrere Nottreppenhäuser», schreibt die Zeitung.