OMA bauen Stanley Kubrick

Das muss man erstmal schaffen! Das Architekturbüro OMA (Rem Koolhaas) hat das neue Regierungsgebäude der Niederländischen Regierung in Den Haag gebaut. «Der Filmsetbauer Ken Adam entwarf den abgedunkelten Saal mit seinem verschwörerischen Tischkreis und einer Weltkarte als Wandpanorama», schreibt die ‹NZZ› über den «War Room» aus Stanley Kubricks Film «Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben» (1964). Sie erklärt weiter: «Nun taucht er in Den Haag wieder auf. Nur die Weltkarte wurde in eine supergeheimnisvoll beleuchtete Weltkugel verwandelt, auf die schwarz verkleideten Wände wurden statt ihrer Umrisse von Schiffen gedruckt. Und die Fensterlöcher sind verschwunden: Zum Schutz der Amtsträger [...]»

Weitere Meldungen:



– Mobilitätsspitzen brechen: Ein «modellhafter Deal» sei das zwischen FHNW und SBB, findet der ‹Tages-Anzeiger›. Ab Herbst 2018 halten zwei Interregiozüge beim neuen Campus in Muttenz. Das soll ausserhalb der Pendlerzeit stattfinden und im Gegenzug beginnt der Unterricht für ein Drittel der Studierenden später.



– Alltag voller Techno-Magie: «Digitale Helfer» vernetzen uns in Zukunft mit Menschen und Räumen. «Designer gestalten den Zugang zur Welt», schreibt die ‹NZZ›.



– «Das Säuliamt ist die neue Goldküste», titelt der ‹Tages-Anzeiger›. Die Handänderungspreise 2016 von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen belegen: S-Bahn und A4 machten das Knonaueramt attraktiver, nirgends stiegen die Preise stärker. Sechs Kommunen zählen heute zum Klub der teuersten 40 Gemeinden im Kanton.



– Dreissig Jahre nach der Stadtutopie ‹bolo'bolo› erklärt Hans Widmer alias P.M., wie «Die Andere Stadt» aussehen solle. ‹Die Wochenzeitung› fasst zusammen: «Bolo'bolo wird erwachsen [...] und wie das mit dem Erwachsenwerden so ist: Alles wird differenzierter, will erklärt und mit Zahlen belegt sein. [...] Etwas mehr redaktioneller Mut hätte dem Buch gutgetan.» (siehe auch ‹Gerechtigkeit macht Städte schön› in Hochparterre 10/2017)



– Falls es einen «Vollknoten St. Gallen» gibt, dauert die Zugfahrt nach Zürich bloss noch 53 Minuten. Laut ‹Südostschweiz› diskutiert der Kantonsrat diese und andere Varianten des Bahnausbaus.



– Stadtsorgen: Das Forschungsinstitut GfS Bern hat die Mitglieder des Schweizerischen Städteverbands befragt. Im ‹Städteradar 2030› sorgen sie sich um die Finanzen und den Verkehr, berichtet die ‹NZZ›.