Olgiatis eigen Villa Além in Portugal. Architektur, die ihren Sinn nur aus sich selbst bezieht? (Foto: Archiv Valerio Olgiati)

Heute in der Presse: Valerio Olgiati ruft eine neue Architekturepoche aus. In Bern gibt es so viele Popupbars wie noch nie. Auf Zürichs Dächern schlummert ein Central Park.