In der Schweiz ist die Flachbahn durch die Alpen bald parat, während die deutschen Zutaten noch weitgehend fehlen. Fotos: Uwe Conrad / Unsplash

Neben viel über Viren steht heute viel über Verkehr in den Zeitungen. Die NZZ kommentiert, Deutschland bremse die Neat aus und in 24 Heures spricht die Maire von Evian über den Verkehr am Genfersee.

Rahel Marti 28.02.2020 11:08

Im Juni 2016 eröffneten Angela Merkel und Doris Leuthard (im unvergessenen tunnel-assoziativen Akris-Loch-Kostüm) den Gotthard-Basistunnel. Ende diesen Jahres wird fristgerecht auch jener am Ceneri fertig. Zufrieden ist die NZZ aber nicht. In den 28 Jahren seit dem Alpentransit-Beschluss habe die Schweiz auf eigene Rechnung mehr als 200 Kilometer Röhren durch die Alpen gebohrt und 20 Tunnels und 150 Anlagen für den Verlad von Lastwagen erweitert. «Deutschland hingegen hat es immer noch nicht fertiggebracht, seine Rheintalstrecke auszubauen. Erst ein Drittel der 180 Kilometer ist erweitert. Bis die Strecke durchgehend vierspurig ist, wird es weitere 20 Jahre dauern.» Dieses Versagen sei peinlich und ein Wortbruch, wird Helmut Stalder deutlich. «Auf Jahre hinaus werden die Bauwerke nicht ihre volle Transportleistung und Verlagerungswirkung entfalten, weil Deutschland nicht rechtzeitig eingespurt ist.» Es bleibe die Hoffnung, «dass mit Frankreich auf der elsässischen Seite des Rheins schneller mehr Transportkapazität geschaffen und Deutschlands Trauerspiel am Rhein links liegengelassen werden kann.»



Weitere Meldungen:

– Die Abrechnung in Tarifsystemen ist kompliziert. So berichten verschiedene Zeitungen, am ausführlichsten der Bund, dass mehrere öffentliche Verkehrsbetriebe zu viele Subventionen bezogen in den letzten Jahren. Die Untersuchung fand im Nachgang zur Postauto-Affäre statt.

– In 24 heures spricht die Präsidentin des Gemeindeverbandes auf der französischen Genfersee-Seite, Josiane Lei, über Verkehrsengpässe in der Region und deren Lösung.

– Im Kanton Zürich komme der neue Vorschlag des Regierungsrats für das Wassergesetz gut an, fasst der Tages-Anzeiger zusammen. Ironischerweise ist es bis auf wenige Details wieder der alte von 2015, den der Kantonsrat verschärft hatte, was ein Referendum provozierte.

– Und welches ist der hässlichste Ort der Schweiz? Der Tages-Anzeiger beantwortet diese häufig gegoogelte Frage.