«Abstand halten braucht Platz.» Fotos: Buskers Bern / Philipp Zinniker

Die Lockerungen des Lockdowns verschärfen den Kampf um städtischen Raum, schreibt der «Bund». Ausserdem in der Presse: Zürcher Baugenossenschaft und Basler Kunstmesse.

Anna Raymann 04.05.2020 10:50

Das öffentliche Leben kehrt zurück, doch die Abstandsregeln erhöhen den Platzbedarf, schreibt der «Bund». Durch die vom BAG empfohlenen Abstandsregeln brauchen Restaurants, Cafés und Geschäfte mehr Platz. Da, wo es möglich ist, drängen die Wirte in den öffentlichen Raum. Wie die Stadt all diese Ansprüche auf den öffentlichen Raum unter einen Hut bringen will, fragt die Zeitung. Gemeinderätin und Tiefbaudirektorin Ursula Wyss sagt: «Es braucht mehr Platz für Fussgänger, zusätzliche Parkbänke und mehr, dafür kleinere Spielmöglichkeiten als Alternative zu den grossen Spielplätzen.» Mit den raschen Lockerungen brauche es einen pragmatischen und flexiblen Umgang mit dem öffentlichen Raum: «Eine Stadt ist ein hochkomplexer Organismus. Da helfen keine einfachen Rezepte», sagt Wyss.

Stadtsoziologe Christian Schmid von der ETH Zürich führt im Interview mit dem «Bund» fort: «Die Städte trifft es hart. Denn die Qualität des urbanen Lebens liegt ja gerade darin, dass es unüberschaubar ist, voller Überraschungen und dass man ständig alle möglichen Leute trifft.»

Weitere Meldungen:

– Mit dem Lockdown leerten sich die Berner Plätze, übrig blieb nackte Architektur und freigelegte Baustubstanz. Der Spaziergang zwischen Bundeshaus und Meret-Oppenheim-Brunnen ist ein Augenöffner, schreibt der «Bund».

– Die Kaserne in Basel soll zum Kultur-Hotspot werden. Dazu braucht sie aber mehr Durchlässigkeit. Die «BZ» besichtigt die Baustelle.

– «Eine Kunstmesse wird weiterhin ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen und sich austauschen», sagt der Chef der weltweit führenden Kunstmesse Art Basel, Marc Spiegler in der «NZZ». In der Krise habe er mehr Fragen als Antworten.

– Ein Buch dokumentiert erstmals die Geschichte der Zürcher Baugenossenschaft Neubühl, die eng mit der gleichnamigen Siedlung verknüpft ist. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.