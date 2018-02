Notre-Dame bröckelt

Die Hauptfassade lässt nicht vermuten, dass das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt ein grosses Problem hat. An vielen Stellen bröckelt die Bausubstanz – und das vom Staat bereitgestellte Unterhaltsbudget reicht nicht aus für eine umfassende Sanierung. Nun braucht es 100 Millionen Euro Spenden, schreibt die «NZZ» . Ein Rundgang über das Dach des Seitenschiffs zeigt die Schäden: Der Stein der Strebebögen ist von Witterung und Luftverschmutzung angefressen, zwei Seitentürmchen wurden mit einer Behelfskonstruktion stabilisiert. Wasserspeier haben die Gesichtszüge verloren, eine Balustrade ist notdürftig durch Holz ersetzt.

– Seit September 2017 ist es im Kanton Uri möglich, Bauplanauflagen auf der Website des Kantons einzusehen. Der Datenschützer sagt Ja, will aber klare Richtlinien, schreibt die «LZ» .

– Grosse Pläne für grosse Städte: Wie Stadtbaumeister um 1900 Amsterdam, Paris, Wien oder Zürich zu Grossstädten gestalteten – ein Bericht in der «az».

– Senegalesen lieben St.Galler Stickereien: Stoffe, die in St.Gallen entworfen wurden, trägt man wenig später an einer Taufe oder Hochzeit in Dakar. Einzelne Firmen setzen bereits ganz auf den afrikanischen Markt, berichtet das «St. Galler Tagblatt».