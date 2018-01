Text: Urs Honegger / 30.01.2018 10:36



Lokaler Widerstand gegen Grossprojekte drohe dem Fortschritt die Luft

abzuschnüren, schreibt die «NZZ»: «Dabei liesse sich das Problem mit

Geld, Dialog und einer Prise Demut entschärfen.»



Die «NZZ» widmet dem «Not in my backyard»-Problem einen Artikel: Eine kleine, gut organisierte Gruppe von Anwohnern wendet sich gegen ein Anliegen, das von einer deutlichen Mehrheit unterstützt wird. «Weil die Gegner viel zu verlieren haben, ziehen sie ihren Protest oft bis zum Äussersten weiter – bis vor Bundesgericht. Selbst wenn sie verlieren, können sie sinnvolle Projekte über Jahre verzögern, verteuern oder ganz zum Einsturz bringen», analysiert die «NZZ». Die Befürworter wären in der Überzahl, lassen sich aber schlecht mobilisieren, weil ihre Interessen schwer fassbar sind. Die «NZZ» weiss Abhilfe: «Gehen die Projektentwickler offen auf die Quartierbevölkerung zu und sind sie zu einem Entgegenkommen bereit, lässt sich der Streit um ‹Externalitäten› häufig ohne Richter und Rechenschieber lösen.»

Weitere Meldungen:



– Nach langer Bauerei sind in Zürich die Tramhaltestellen Central und Stauffacher fertig. «Die eine feiert den ÖV, die andere will ihn möglichst rasch hinter sich bringen», schreibt die «NZZ».



– Eine Kletterwand am riesigen Swissmill-Silo: Diese Vision haben Architekten lanciert. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Die Negativformel der Städte»: Für einmal ging es an den ‹Engadin Art Talks› nicht um die Stadt, sondern um das Landleben und seinen Bezug zum Urbanen. Die «NZZ» berichtet.



– «Technopark gibts nicht zum Nulltarif»: Jetzt gibt der Kanton Graubünden mit dem geplanten Innovationszentrum Gas. Derzeit läuft die Standortsuche, berichtet die «Südostschweiz».



– Die Strassenlampe, die Schatten auf Corbusiers Villa Le Lac in Corseaux wirft, wird diese Woche entfernt. «24heures» berichtet.



– «Kühne Pläne im Herzen St.Gallens»: Mal sind Bauten hochwillkommen, als Ausdruck einer neuen Zeit, mal werden sie heftig bekämpft. Das »St.Galler Tagblatt» berichtet.