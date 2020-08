Gut angeschlossen, aber noch gar nicht wohnlich: Gewerbe-Areal beim Wankdorf-Bahnhof. Fotos: Manuel Lopez / Der Bund

In der Bürowelt Wankdorf-City sind 400 bis 500 Wohnungen geplant – aber wer will dort wohnen?, fragt der Bund. Ausserdem in der Presse: Ein klumpiger Neubau in Cazis und leere Wohnungen im Kanton Zürich.

Rahel Marti 28.08.2020 10:20

Schon bald sollen auf dem Gewerbe-Areal neben dem Wankdorf-Bahnhof Hochhäuser und Wohnbauten stehen, berichtet der Bund. Der Zürcher «Immofonds» plant 400 bis 500 Wohnungen und bis zu 75 Meter hohe Türme. Das sei die logische Weiterführung der beiden ersten Bauetappen, sagt Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried. «Sie macht Wankdorf City gesamthaft bunter, vielfältiger und lebenswerter.» Doch – wer will dort eigentlich wohnen? Wankdorf City sei ein Businessquartier. «Nach Feierabend oder an den Wochenenden wirkt das Areal wie ausgestorben. Nirgendwo bellt ein Hund oder schreit ein Kind. Nur die Autobahn rauscht. Frei nach Roberto Blanco: Arbeit si, Samba no.»

Die erste Phase, 2014 fertiggestellt, gelte als städtebaulicher Sündenfall: langweilige und farblose Architektur, monotone Nutzung, Top-Down-Planung ohne Einbezug des Quartiers. Auch die Böden hat man versiegelt, als gebe es keine Klimaerwärmung. Hat man aus diesen Fehlern gelernt?

Die Verwantwortlichen beschwichtigen. Mark Werren, Stadtplaner: «Wir wissen heute besser, wie wir Siedlungsentwicklung machen.» Thomas Ingold, Delegierter des Quartiervereins: «Ich glaube, dass hier etwas Gutes für die Quartierbevölkerung entstehen kann.» Beim jetzigen Projekt seien Vertreter des Quartiers von Anfang an beigezogen worden. Nun seien die Investoren für die dritte und letzte Phase offenbar bereit, einen breiten Mix an Nutzungen zuzulassen. Das stimme positiv. «Doch wie viel davon letztlich umgesetzt wird, wird erst der Wettbewerb zeigen.»

Weitere Meldungen:

– «Vergessen Sie die Stadt Zürich!» Wer im Kanton Zürich eine Wohnung sucht, wird anderswo fündig: Im Knonauer Amt, am Pfannenstiel, im Weinland und im Zürcher Oberland. Die NZZ hat die aktuelle Statistik zum Leerwohnungsbestand genau gelesen.



– «Der Stadtrat will die Lizenz zum Hauskauf» - ohne finanzielle Obergrenze. Die Abstimmung darüber findet am 27.9. statt. Der Tages-Anzeiger steht Red und Antwort.



– «Ein Ja nach grossen Diskussionen»: Spar statt Volg, Klumpen statt Dorfladen, in Cazis wird ein Neubau mit Laden, Gemeindeverwaltung, Büros und Wohnungen ins Zentrum gesetzt, berichtet die Südostschweiz. Die Visualisierung lässt nichts architektonisch nichts Gutes erahnen.



– «Ein markanter Einschnitt in das Stadtbild»: An der Berner Marktgasse wird das Kaiserhaus saniert. Um die Baustelle zu verkürzen, baut die Nationalbank für 1,5 Jahre eine Plattform in die Gasse. Das gefällt nicht allen, weiss der Bund.