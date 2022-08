Gemeinnütziger Wohnungsbau in der Stadt Zürich: die Siedlung Hornbach im Seefeldquartier . Fotos: Seraina Wirz

In Zürich sollen private Bauherren mehr günstige Wohnungen bauen. ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger› berichten. Ausserdem in der Presse: Wohnschutz in Basel, Landtausch in Zürich-Nord und Schiffbruch der ‹PlanetSolar›.

Urs Honegger 25.08.2022 08:32

«Neues Instrument für bezahlbaren Wohnraum» In Zürich sollen private Bauherren mehr günstige Wohnungen bauen. ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger› berichten. Ausserdem in der Presse: Wohnschutz in Basel, Landtausch in Zürich-Nord und Schiffbruch der ‹PlanetSolar›. 25.08.2022 08:32

Wenn ein Bauherr wegen einer Aufzonung mehr Wohnungen bauen darf, soll die Hälfte davon günstig vermietet werden. So fasst der ‹Tages-Anzeiger› die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) zusammen, die der Zürcher Stadtrat am Mittwoch verabschiedet hat. Die Regelung soll für grosse Bauprojekte gelten, wo mindestens 2000 zusätzliche Quadratmeter gebaut werden können. Die Wohnungen müssen die Vorgaben der kantonalen Wohnbauförderung erfüllen und werden in Kostenmiete angeboten. «Möglich macht dieses neue Instrument des Stadtrats der Artikel 49b im kantonalen Planungs- und Baugesetz. Er geht auf eine Initiative der SP und von Genossenschaften zurück und wurde bereits 2014 von 58,4 Prozent der Stimmbevölkerung deutlich angenommen», schreibt der ‹Tagi›. Die ‹NZZ› hält den Aufwand, der die neue Bestimmung bringt für gross, den Nutzen für «wohl eher bescheiden». Dagegen bestehe die Gefahr, dass durch die «zahlreichen Auflagen und der geringeren Gewinnaussichten» die Wohnbautätigkeit insgesamt gebremst werde. Weitere Meldungen: – «Wer jetzt die Wohnung verliert, wohnt bei der Rückkehr günstiger»: In Basel winkt ein Mietrabatt auf renovierte Wohnungen. Die Initiative des Basler Mieterverbands wird auf eine Art und Weise umgesetzt, wie es ihm ganz und gar missfällt. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Umstrittener Tausch in Zürich-Nord»: Die Stadt bekommt von der Swiss Life Land in Seebach. Zürich gibt dafür Böden im Glattpark ab. «Win-win», jubeln die Bürgerlichen im Gemeinderat. «Reine Problemverschiebung», sagen Grüne und AL. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Der See wird wieder zum Fluss»: Der vor über hundert Jahren aufgestaute Wohlensee verlandet weiter. Besonders gut sichtbar ist der Prozess derzeit bei der Wohleibrücke, schreibt der ‹Bund›. – «Der Schiffbruch der PlanetSolar»: Der Solar-Katamaran i...