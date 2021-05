Der Bider-Hangar im Bau 1928. Fotos: biderhangar.ch

Jonathan Jäggi 17.05.2021 11:09

Der nach dem Schweizer Flugpionier Oskar Bider benannte Flugzeughangar auf dem Belpmoos soll versetzt werden. Der Flughafen Bern-Belp möchte den Platz neben dem Terminal anders verwenden. Die «Basler Zeitung» berichtet. Aber der Holzbau von 1928 ist gemäss dem kantonalen Bauinventar ein «einzigartiges, national bedeutungsvolles Beispiel seiner Konstruktionsart und ein wichtiger Zeuge aus der Pionierzeit der schweizerischen Zivilluftfahrt» und deshalb denkmalgeschützt. Entsprechend darf er nicht abgerissen, sondern lediglich versetzt werden. Der Architekturhistoriker Christoph Schläppi wünscht sich vom Flughafen, dass er den roten Hangar wieder instand stellt. Es sei einzigartig, dass eine Leichtbaukonstruktion eine so lange Lebensdauer habe. «Wir suchen nun nach einer neuen Lösung für den Bider-Hangar», meint der Flughafenchef. Ansonsten werde er bei der Denkmalpflege ein Abbruchgesuch stellen. Das würde heissen, dass der Hangar in seine hölzernen Einzelteile zerlegt und irgendwo eingelagert werden könnte, meint die «Basler Zeitung». Doch weil solchen Gesuchen nur stattgegeben wird, wenn bereits eine Bewilligung für den Wiederaufbau vorliegt, habe der Flughafen womöglich gar keine andere Wahl, als den Bider-Hangar zu renovieren.

Weitere Meldungen:

