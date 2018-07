Neue Kantonsschule unter Druck

Der Kantonsrat hat den Bau einer Kantonsschule in Au-Wädenswil einstimmig beschlossen. In Wädenswil aber wächst der Widerstand gegen die dichte Überbauung, meldet die «NZZ». Dieser richtet sich nicht grundsätzlich gegen eine Kantonsschule in Au, sondern gegen die geplante Gesamtüberbauung unter dem Namen Au-Park auf dem früheren Alcatel-Areal. Die Projektgegner kämpfen gegen die aus ihrer Sicht «masslose» Verdichtung, die an die Dimensionen der Zürcher Europaallee erinnere. Statt das Ortsbild attraktiv und die Lebensqualität hoch zu halten, habe der Stadtrat mit der Gutheissung des Gestaltungsplans vor allem im Sinne des Investors gehandelt.