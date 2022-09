Das Théâtre du Jorat ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung uns muss dringend saniert werden. (Foto: Théâtre du Jorat)

Das Théâtre du Jorat in Mézières soll im dritten Anlauf endlich saniert werden. Ausserdem in der Presse: Barista-Kaffee bei On, Kugel-Kaffee bei Migros und ein neues Kunstmuseum für Olten.

Deborah Fehlmann 07.09.2022 09:43

Neue Chance für die «noble Scheune» Das Théâtre du Jorat in Mézières soll im dritten Anlauf endlich saniert werden. Ausserdem in der Presse: Barista-Kaffee bei On, Kugel-Kaffee bei Migros und ein neues Kunstmuseum für Olten. 07.09.2022 09:43

Nach zwei gescheiterten Anläufen liegt nun das dritte Projekt zur Sanierung des historischen Théâtre du Jorat in Mézières auf dem Tisch, wie ‹24 heures› schreibt. Der neue Entwurf sei bescheidener als die vorherigen, dafür habe die Denkmalpflege diesmal bereits grünes Licht für den Umbau des Baudenkmals von nationaler Bedeutung gegeben. Um wie geplant im Herbst 2023 mit der Sanierung der «noblen Scheune» beginnen zu können, sei die Theaterstiftung jedoch noch auf Spenden angewiesen. Eine Million Franken steht bereit, gesucht sind weitere neun Millionen. Weitere Meldungen: «Wer bei On arbeitet, soll Treppen steigen»: Der Laufschuhhersteller On will seine Mitarbeiterinnen mit aussergewöhnlichen Räumen und gratis Kaffee vom Barista-Weltmeister zurück ins Büro locken. Der ‹Tages Anzeiger› berichtet aus der neuen Wohlfühl-Bürowelt im Zürcher Toni-Areal, wo das Treppenhaus ein «Trail» ist und die Büros «Villages» bilden. Gegen Bezahlung können übrigens auch Besucher den preisgekrönten Kaffee geniessen. Apropos Kaffee: Migros bringt ein Kaffeesystem mit biologisch abbaubaren Kugeln statt Alu- oder Kunststoffkapseln auf den Markt. Anlässlich der Ankündigung vergleicht der ‹Tages Anzeiger› die Ökobilanzen von Vollautomaten, Filterkaffee und verschiedenen Kapselsystemen. «Jetzt ist der Käfigturm auch rollstuhlgängig»: «Nach sechsmonatiger Bauzeit stehen die Türen des Käfigturms wieder offen», schreibt ‹Der Bund›. Im Rahmen der 1,2 Millionen Franken teuren Sanierung habe das frühere Berner Stadttor einen Lift und eine barrierefreie Toilette erhalten. Am Turmfest am 9. September kann der frisch sanierte Turm besichtigt werden. «Wir müssen angesichts der vielfältigen Mängel viele Konzessionen machen»: Am 25. September stimmt Olten über den Projektkredit für ein neues Kunstmuseum ab. Die ‹Solothurner Zeitung› sprach mit den Museum...