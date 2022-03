Klimaneutral bis 2040? Fotos: Andrin Winteler

Zürich will bis 2040 klimaneutral sein. Der «Tagi» berichtet. Ausserdem: Martin Neukom zu den Folgen des Kriegs auf die Klimapolitik, Abbau von Wohnungen in Allschwil und Widerstand gegen Mall in Arlesheim.

Jonathan Jäggi 23.03.2022 09:50

«Netto null bis 2040» Zürich will bis 2040 klimaneutral sein. Der «Tagi» berichtet. Ausserdem: Martin Neukom zu den Folgen des Kriegs auf die Klimapolitik, Abbau von Wohnungen in Allschwil und Widerstand gegen Mall in Arlesheim. 23.03.2022 09:50

Der Kanton Zürich möchte bis 2040 klimaneutral sein, verkündete der Baudirektor Martin Neukom und Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh gestern. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Im Kanton verursache der Gebäude- und der Verkehrssektor siebzig Prozent der Treibhausgase. Die Abkehr von Erdöl und Erdgas stehe daher im Mittelpunkt der Strategie, erklärte der Baudirektor. So erhofft er sich mit dem angenommenen Energiegesetz eine Reduktion des CO₂-Ausstosses auf 13% zu 1990. Zudem werde der Kanton häufiger mit Holz bauen, um so die graue Energie in seinen Gebäuden zu senken. Beim Verkehr sei E-Mobilität die grosse Chance: «Der öffentliche Verkehr soll bis 2035 klimaneutral unterwegs sein», erklärte Walker Späh. Auf das Datum festlege möchte sich der Kanton jedoch nicht, weil Treibhausgasemissionen etwa in der Landwirtschaft nicht vollständig vermieden werden könnten. Deshalb brauche es technologische Lösungen, um das CO₂ der Atmosphäre dauerhaft zu entziehen oder zu speichern. Bis ...