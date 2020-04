Während sieben Jahren hat Regisseur Thomas Imbach aus seinem Atelierfenster gefilmt. Fotos: Filmstill

Morgen hat Thomas Imbachs Dokumentarfilm ‹Nemesis› Première – nicht wie geplant in Nyon, sondern im Netz. 500 Plätze sind bereit. Ausserdem: Zürcher Kongresshaus, Basler Wohnschutz und korrektes Glaceschlecken.

Werner Huber 24.04.2020 09:28

Während sieben Jahren hat Regisseur Thomas Imbach aus seinem Atelierfenster an der Hohlstrasse in Zürich gefilmt: den Abbruch des alten Güterbahnhofs, die langjährige Brache und den drauffolgenden Bau des Polizei- und Justizzentrums des Kantons Zürich (PJZ). «Ein Stück Stadtgeschichte weitet sich da zu einem politischen Essay über die nationale Obsession mit dem Verbergen; alles Unangenehme wird rückgebaut oder weggesperrt, und wenn noch etwas übrig ist an Fremdem und Auffälligem, wird es von der Zeit zurechtgeschliffen», schreibt Pascal Blum im ‹Tages-Anzeiger›.



Thomas Imbachs Film ‹Nemesis› hat morgen Premiere am Dokumentarfilmfestival Visions du Réel – aber diesmal nicht wie üblich in Nyon, sondern im Netz. Dies jedoch nicht unbegrenzt: die Plätze im Internetkino sind auf 500 beschränkt.



Weitere Meldungen:

– Gestern haben der Zürcher Stadtrat und die Kongresshaus-Stiftung mitgeteilt, dass sich die Eröffnung der sanierten Bauten erneut um ein halbes Jahr verzögert. Dies, weil die Bauarbeiten zurzeit langsamer laufen. Es können weniger Bauarbeiter tätig sein, und ausserdem sind gewisse Lieferketten beeinträchtigt. Darüber berichten der ‹Tages-Anzeiger› und die ‹Neue Zürcher Zeitung› – letztere noch mit einem Gespräch mit der Tonhalle-Intendantin.

– Vor zwei Jahren nahm das Basler Stimmvolk die Initiative Wohnschutz mit 61 Prozent Ja an. Nun debattierte der Grosse Rat über die Anpassung des Gesetzes über die Wohnraumförderung. »Die Bürgerlichen gingen erschöpft, aber zufrieden als Sieger vom Platz», schreibt die ‹Basler Zeitung›. Es droht das Referendum.

– Und zum Schluss ein Schmankerl aus der ‹Süddeutschen Zeitung›: Sie berichtet, wie Niedersachsen «in verbindlichem Amtsdeutsch» Verhaltensregeln für das korrekte Lecken von Speiseeis in Corona-Zeiten erlassen hat.