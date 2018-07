Nachfolge für «Ringling» nicht in Sicht

Der neue Architekturwettbewerb für das Grünwaldareal in Zürich Höngg beginnt möglicherweise erst im Herbst 2020, schreibt die «NZZ».



Die Stadt will den Wettbewerb erst ausschreiben, wenn zwei das Quartier betreffende Rechtsverfahren rechtsgültig abgeschlossen sind, wie sie am Freitag mitgeteilt hat. Im einen Verfahren geht es um ein Strassenprojekt, im anderen um die Aufhebung von Ausnützungszuteilungen im Quartierplan. Dieses ist ­gemäss Medienmitteilung vielleicht erst im Herbst 2020 abgeschlossen. Mit dem Wettbewerb sucht die Stadt ein neues Projekt für das 31'000 Quadratmeter grosse Areal, das sie seit 2004 mit gemeinnützigen Wohnungen und einem Kindergarten überbauen will. Das erste hiess «Ringling» und ist 2016 vor Bundesgericht gescheitert.