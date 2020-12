Seit 1989 hämmert der Mann in Basel. Zunächst für den Bankverein, heute für die UBS. Fotos: basel.com

Wo soll der ‹Hammering Man› künftig hämmern? Das fragt sich Basel. Ausserdem: der Bunker beim Schloss Chillon, das Zentrum für Labormedizin in St. Gallen, die Stiftung PWG in Zürich.

Werner Huber 11.12.2020 10:26

Seit 1989 steht vor dem Gebäude der UBS beim Aeschenplatz in Basel der ‹Hammering Man›, eine Skulptur von Jonathan Borofsky. Am Mittwoch wurde bekannt, dass die UBS dieses Gebäude verkauft. Nun stellt sich ganz Basel die Frage, was mit der Skulptur, die zur UBS Art Collection gehört, geschehen soll. Ein anderer Standort? Soll der Kanton die Skulptur kaufen? Die Experten sind sich in der ‹Basler Zeitung› einig: Der hämmernde Mann soll an seinem Standort bleiben, sagen Sam Keller, Direktor der Fondation Beyeler, Roland Wetzel, Direktor des Museums Tinguely und Josef Helfenstein, Direktor des Kunstmuseums Basel. Dieser findet den ‹Hammering Man› «auch nach Jahrzehnten immer noch eines der besten Kunst-am-Bau-Projekte», wie er der ‹BaZ› sagt.

Weitere Meldungen:

– ‹24 heures› stellt das Museum ‹Fort de Chillon – l’histoire en direct› vor. Der 1941 im Felsen gegenüber dem Schloss Chillon eingebaute Bunker öffnet am Samstag seine Türen für das Publikum. «Spielerisch, didaktisch, interaktiv, manchmal lustig und ergreifend», sei das Museum.

– Das ‹St. Galler Tagblatt› stellt das Wettbewerbsprojekt für das neue Zentrum für Labormedizin vor. Die Architekten Christ & Gantenbein haben mit ihrem Entwurf gewonnen.

– «Einst für illegal erklärt, heute breit akzeptiert», unter diesem Titel berichtet die ‹Neue Zürcher Zeitung› über die städtische Wohnbaustiftung PWG. Anlass ist das 30-jährige Jubiläum der Stiftung.

– Im Frühjahr waren die Stellenangebote wegen Corona stark eingebrochen. Nun sind sie wieder ziemlich stabil, schreiben die Tamedia-Zeitungen. Als besonders krisenresistent hat sich das Baugewerbe erwiesen: «Maler oder Gipser müsste man sein», schreiben die Zeitungen.