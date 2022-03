Der Nationalrat diskutiert heute über Rustici und Maiensässe ausserhalb der Bauzone. Fotos: Jaromir Kreiliger

Der Nationalrat diskutiert heute über Rustici und Maiensässe ausserhalb der Bauzone. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Ausserdem in der Presse: der Velotunnel in St.Gallen und Elektro-Tuk-Tuks in Disentis.

Urs Honegger 17.03.2022 08:05

Das Bundesgericht stellte im April 2021 klar: ein ausserhalb der Bauzone errichtetes Haus muss zurückgebaut werden – egal, wie lange es schon steht. «Der Entscheid war eine Kehrtwende», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Heute Donnerstag diskutiert der Nationalrat eine Motion der zuständigen Raumplanungskommission, die vom Bundesrat gesetzliche Grundlagen für eine Verjährungsfrist von 30 Jahre nach dem Bau einfordert. Die Anwendung des Bundesgerichtsurteils würde für die zuständigen Behörden in den Kantonen und Gemeinden einen unverhältnismässigen, nicht zu bewältigenden Aufwand mit sich bringen, so die Begründung. Eine Minderheit der Kommission will das Vorhaben verhindern. «Wie viele Bauten in der Schweiz am Ende tatsächlich abgerissen werden müssen, ist mehr als fraglich», schreibt der ‹Tagi›: das hänge «stark davon ab, wie genau die Kantone und Gemeinden gewillt sind, hinzuschauen, wo allenfalls illegal gebaute oder umgebaute Häuser oder sonstige Bauten stehen. Und dann den Abri...