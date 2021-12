Basel staunt über die Ähnlichkeit der geplanten Zwillingstürme in München. Foto: Wikimedia Commons

Mirjam Rombach 10.12.2021 11:00

München baut Türme, Basel staunt Klötze, schreibt die «Basler Zeitung». Die Architekten Herzog & de Meuron planen auf dem ehemaligen Postareal in München zwei 155 Meter hohe Bauten. Dass die Türme den Roche-Hochhäusern ähneln, ist eine Sache. Eine andere ist die wilde Debatte über die 155 Meter hohen Bauten, die ganz ähnlich klingt wie einst die Diskussionen in Basel: «Gestritten wird seit Monaten darüber, ob dies städtebaulicher Grössenwahn sei oder architektonische Genialität», berichtet die «BAZ». Zwar bleibt der 291 Meter hohe Olympiaturm das höchste Bauwerk der Stadt, ein Zugang für die Öffentlichkeit ist ebenfalls vorgesehen. Dennoch bezeichnen Leserbriefschreiber in der «Süddeutschen Zeitung» die Pläne als Beispiel von «Präpotenz eines in jeder Hinsicht abgehobenen Projekts».

Weiter in der Presse:

«Jeder Lärm hat seine Grenzen»: Auf Schweizer Strassen soll es nachts ruhiger werden. Nicht nur der Autoverkehr, sondern auch Züge und Flugzeuge sind noch zu laut. Wie die Bevölkerung vor Lärm geschützt werden soll und welche Herausforderungen das mit sich bringt, berichtet der «Tagesanzeiger».

In der Waadtländer Gemeinde Molondin plant Agropôle ein Agrar- und Lebensmittelindustrie-Zentrum nach den Regeln der Kreislaufwirtschaft. Noch bevor der Komplex gebaut ist, wird bereits über sein Verschwinden nachgedacht, schreibt «24 heures».

«Ein Schwerreicher spielt Gott und sammelt Bäume»: Der Kinofilm «Taming the Garden» dokumentiert die irrwitzige Verpflanzungsaktion eines Milliardärs in Georgien. Die Dokumentarfilmerin Salomé Jashi erzählt, wie hundertjährige Baumriesen samt Wurzeln ausgegraben und von Lastschiffen in einen Park an der georgischen Schwarzmeerküste transportiert wurden. Die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet.

Wo seit zwanzig Jahren der Mc Donalds wirtschaftet, stand einst das alte Stadttheater: Das «Tagblatt» zeigt historische Aufnahmen der Stadt St. Gallen.