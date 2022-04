Urs Honegger 14.04.2022 10:54

Das Waadtländer Kantonsgericht hatte erstinstanzlich einen Rekurs des Heimatschutz abgelehnt. Der Fall betraf ein geschütztes Bauernhaus in Échichens. Das Kantonsgericht begründete sein Urteil damit, dass das Gebäude im Inventar des Heimatschutz nur die Note 3 und 4 aufweisen würde, für einen Rekurs bedürfe es der Note 1 oder 2. Wie Béatrice Lovis, Präsidentin des Waadtländer Heimatschutz gegenüber ‹24heures› erklärt, seien in den letzten acht Jahren viele Beschwerden mit dieser Argumentation abgewiesen worden. Das Bundesgericht revidiert jetzt dieses Urteil und nennt es laut ‹24heures› «schockierend» und eine «grobschlächtige Auslegung des Gesetzes». Für Béatrice Lovis ist dieser Beschluss ein «monumentaler Sieg für den Heimatschutz». Weitere Meldungen: – «106 Millionen für den Innovationspark Dübendorf»: Der Kanton Zürich übernimmt vom Bund die Federführung setzt sich mit Nachdruck für die Transformation des Militärflugplatzes in einen Bestandteil des Innovationsparks ein. ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger› berichten. – «Lieber Lofts statt Massenlager»: Nun will der Bund Massenlager für Geflüchtete erstellen. Warum wandeln wir nicht leer stehende Büros in Flüchtlingswohnungen um?, fragt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Widerstand gegen das Flüchtlingsdorf»: Simone Machado von der Linksaussenpartei GaP wehrt sich mit einer Beschwerde gegen den Bau des Containerdorfes auf dem Berner Viererfeld. Der ‹Bund› berichtet. – «Radikale Pläne für Töss: A1 in den Berg»: Mit dem ‹Masterplan Winterthur Süd› will der Stadtrat das Astra von einem Autobahntunnel bei Töss überzeugen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – «Der Kanton baut bis zu 140 neue erschwingliche Wohnungen»: Auf dem Lysbüchel-Areal im St. Johann entstehen neue preisgünstige Wohnungen in Eigeninvestition von Basel-Stadt. Die ‹Basler Zeitung› informi...