Das Museum für Gestaltung Zürich zeigt die Vielfalt der aktuellen Schweizer Modeszene. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ausserdem in der Presse: eine neue Brücke über den Rhein und ein neuer Brunnen in Zürich.

«Immer wieder verzeichnen Modeschaffende aus der Schweiz auch internationale Erfolge», schreibt der «Tages-Anzeiger» über die Ausstellung ‹Wild Thing› im Museum für Gestaltung Zürich. Labels wie Akris, Bally, Mammut oder Freitag seien längst auch im Ausland bekannt und jüngst sei der welsche Designer Kevin Germanier an der Pariser Fashion Week als Shootingstar gefeiert worden. Der «Tages-Anzeiger» fragt lokal interessiert nach Zürichs Rolle im Modekosmos Schweiz. «Von den über 50 Positionen, die gezeigt werden, stammt rund die Hälfte aus Zürich», hält die Zeitung fest. «Karin Gimmi, Kuratorin der Ausstellung, vermutet, dass Zürich als grösste Stadt der Schweiz dem Modegeschäft eher fruchtbaren Boden bietet als beispielsweise Basel, obwohl dort eine der wichtigsten Schweizer Modeschulen steht.»



Weitere Meldungen:



– Der Gemeinderat von Riehen (BS) «stiert» zusammen mit den Linken die Sanierung der Rössligasse durch, schreibt die «Basler Zeitung».



– Der Bau der neuen Brücke zwischen Hard und Fussach läuft, ist wegen schlechter Bodenverhältnisse aber schwierig, schreibt das «St.Galler Tagblatt».



– «Und plötzlich steht da ein neuer Brunnen»: Seit gestern sprudelt es aus dem Sardonabrunnen am Zürcher Limmatquai. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Bereits jedes vierte verkaufte Auto im Kanton Zürich fährt elektrisch, schreibt der «Tages-Anzeiger»: «Viele Mieter kämpfen dabei mit verunsicherten Verwaltungen - wegen der Ladestation.»



– Häuser im Wert von über 2 Millionen Franken sind sogar in diesem Jahr teurer geworden, schreibt der «Tages-Anzeiger». Die Preise für günstigere Eigenheime seien auf den Stand von Mitte 2018 gesunken.