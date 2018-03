Mobilität in den Mietzins integriert

Auf dem heutigen Amag-Areal in Ebikon sollen in den nächsten Jahren 260 Wohnungen entstehen. Schweizweit einmalig ist dabei, dass in den Mieten Angebote wie Car- und Bikesharing und ÖV-Gutscheine inbegriffen sein werden, berichtet die «LZ». Entworfen wurde das «Sagenmatt»-Areal von der Luzerner Arbeitsgemeinschaft Schärli Architekten AG/Meyer Gadient Architekten. Um das insgesamt wachsende Rontal – wo der Verkehr fast ausschliesslich von der Kantonsstrasse geschluckt werden muss – vor dem Verkehrskollaps zu bewahren, sollen Mieter und Mieterinnen möglichst auf ein eigenes Auto verzichten. Deshalb wird ein Mix von verschiedenen Mobilitätsangeboten direkt in die Wohnungsmiete integriert.