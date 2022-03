Uber möchte auch ÖV-Tickets anbieten. Die Diskussion darüber läuft. Fotos: PD

Ein neues Angebot der US-amerikanischen Firma könnte Lücken im Mobilitätsnetz füllen, schreibt die NZZ. In der Presse geht es zudem um Solaranlagen in der Landschaft, um Tempo 30 in Chur und um Not Vital.

Rahel Marti 18.03.2022 08:53

Ab heute kann man in Zürich bei Uber nicht nur ein Taxi rufen, sondern auch nachschauen, welche ÖV-Transportmittel sich für die Reise eignen. Das berichtet die NZZ. Kaufen kann man das ÖV-Ticket bei Uber zwar nicht, trotzdem ist das Angebot interessant aus planerischer Sicht: Es geht darum, dass Kundinnen und Kunden für eine Reise das passende Angebot wählen und nutzen können – ob Sharing-Velo, E-Trottinett, Uber-Taxi oder Zug. Wenn alle Möglichkeiten miteinander verknüpft sichtbar und buchbar sind, kann die Effizienz des Mobilitätsangebots steigen. In diesem Sinn möchte Uber vor allem die erste und die letzte Meile bedienen, also von der Haustüre zum Tram oder vom Bahnhof zum Hotel. Vor allem in Randgebieten – ob in der Stadt oder auf dem Land –, wo das ÖV-Angebot gezwungenermassen schwach ist, kann dies Lücken im Mobilitätsnetz füllen. Ob Uber bald auch tatsächlich ÖV-Tickets verkaufen darf, ist noch nicht klar. Der Kanton Zürich will die Sache genau abklären: «Würde der ÖV-Tic...