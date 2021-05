Farbflächen gliedern den Raum in Vorder- und Hintergrund und setzen die Stimmung: die Galerie in Le Corbusiers Villa La Roche in Paris (1923–25). Fotos: Arthur Rüegg/Pro Litteris

«Mit Farben brachte er die moderne Architektur zum Klingen»

In seinen Farbklaviaturen zeigt sich Le Corbusiers sensible Seite, schreibt die «NZZ». Ausserdem in der Presse: die Erschliessung des Zürcher Spitalzentrums und das Walzwerk-Areal in Münchenstein.

Urs Honegger 11.05.2021 10:16