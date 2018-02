«Missbrauchen die SBB Bahngrundstücke zu ihrem Profit?»

Text: Urs Honegger / 28.02.2018 10:54

Beim Zürcher Neugass-Areal erfüllten die SBB den öffentlichen Anspruch nicht, sagen Linke. Das im 19. Jahrhundert enteignete Land sorgte immer wieder für Kontroversen. Der «Tages-Anzeiger» blickt zurück und fragt: «Welche Ansprüche lassen sich heute, über 150 Jahre später, aus den speziellen Umständen des Landerwerbs ableiten?» Eine Antwort sei klar: «Der Wert des Landes, das die Bahn einst enteignete, kennt nur eine Richtung: aufwärts.»

Weitere Meldungen:



– Der Nationalrat will Umnutzungen in Landwirtschaftszonen erleichtern. «Mehr Spielraum ist gut, doch die Kantone müssen ein Laisser-faire vermeiden», kommentiert die «NZZ».



– Maiensässe sollen leichter zu Wohnungen umgenutzt werden können. Die Einschränkung des Nationalrats komme in Graubünden nicht nur gut an, schreibt die «Südostschweiz».



– In einigen Regionen steht fast jede dritte neue Wohnung leer. Vor allem Vermieter ausserhalb der Zentren werden jetzt erfinderisch, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Preise für Wohneigentum steigen wieder»: Tiefe Zinsen und ein knappes Angebot stützen den Markt – herrscht schon bald wieder Blasen-Alarm? fragt die «NZZ».



– Die Basler Mission hat der Mission 21 das Hotel abgekauft und will ihr Areal zwischen Nonnenweg und Missionsstrasse weiterentwickeln. Die «Basler Zeitung» berichtet.