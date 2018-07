Mietmarkt kaputt!

Text: Palle Petersen / 24.07.2018 08:34



«Deutschlands Mietmarkt ist kaputt». Dieses Fazit zieht die ‹Süddeutsche Zeitung› aus ihrem Projekt #MeineMiete, an der 57'000 Menschen teilgenommen haben. In vielen deutschen Städten, allen voran in Hamburg und München seien die Preise in den letzten Jahren «in einem irrwitzigen Tempo gestiegen und haben das Wohnen zur entscheidenen sozialen Frage unserer Zeit gemacht». In München etwa ist Mietwohnraum heute 80 Prozent teurer als in den Neunzigerjahren – und gleichzeitig hat sich die Zahl der Sozialwohnungen mehr als halbiert. Die Fakten aus den Grossstädten sind klar: 29 Prozent der Umfrageteilnehmer geben mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Wohnungsmiete aus. Bei den Schwächerverdienenden (Monatshaushalt unter 4'000€) sind es über 44 Prozent. Bei den Geringverdienern (Budget unter 2'000€) sind es zwei Drittel. Familien haben «keine Chance gegen Doppelverdienerpaare». Am härtesten trifft es Alleinerziehende. Die Süddeutsche präsentiert Fakten, digital gekonnt aufbereitet und mit persönlichen Geschichten und Expertenwissen verwoben.

Weitere Meldungen:



– Der politische Stadt-Land-Graben verläuft entlang der Themen Migration, Ökologie und Verkehr. In ‹SRF Kontext› diskutieren ein Politologe und eine Soziologin über Realitäten und Mythen – und die grosse Grauzone namens Agglomeration.



– Altlastensanierung gleich Aushub? Das ‹St. Galler Tagblatt› erklärt vier Alternativen: Air Sparging, Pump and Treat, In-situ-chemische Oxidation und elektrothermische Sanierung.



– «Beliani verkauft Möbel nur im Internet und kooperiert mit der Konkurrenz», schreibt die ‹NZZ›. Der Möbelhändler will «ein H&M oder ein Zara der Möbelindustrie werden».





– Die deutsche Fertighausfirma Baufritz macht ein gutes Geschäft mit dem Einfamilienhaustraum. Doch laut ‹Tages-Anzeiger› verstösst der selbst ernannte Öko-Pionier ständig gegen den Lohnschutz. Gewerkschafter sehen Strukturprobleme.