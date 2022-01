Die Cité de Meyrin gilt als erste Satellitenstadt der Schweiz. Im Bild das Quartier Ciel Bleu von Georges Addor (1960–1964). Fotos: Werner Huber

Die Verleihung des Wakkerpreises an Meyrin ist eines der wichtigen Themen in allen Schweizer Zeitungen. Weitere Berichte zeigen den Rosentalturm in Basel, das Bollwerk in Bern und Kengo Kumas Museum in Odense.

14.01.2022

Die Verleihung des Wakkerpreises des Schweizer Heimatschutzes an die Genfer Gemeinde Meyrin nehmen alle Medien auf. ‹Tages-Anzeiger›, ‹Der Bund› oder die ‹Basler Zeitung› machen es kurz und knapp, die ‹Neue Zürcher Zeitung› ist ausführlicher. In einer Reportage geht sie den Gründen für die Auszeichnung nach und weist darauf hin, dass sich der Heimatschutz nicht nur von planerischen Überlegungen leiten liess, sondern auch den «gesellschaftlichen Zusammenhalt durch ziviles Engagement» hervorstreicht. Die Auszeichnung erfülle ihn mit «Stolz, grosser Freude und Dankbarkeit», zitiert die ‹NZZ› den Gemeindepräsidenten Eric Cornuz. In einem Zweittext der ‹NZZ› geht Sabine von Fischer der Geschichte des Wakkerpreises nach. Gestiftet wurde er vor fünfzig Jahren von Henri-Louis Wakker. Standen am Anfang landläufig als ‹schön› bezeichnete Orte im Fokus – Stein am Rhein, Saint-Prex, Wiedlisbach – verlagerte sich der Blick mit der Zeit in die Agglomeration. Damit verbunden is...