Die Designmesse «Blickfang» fand vorerst virtuell statt. Fotos: www.blickfang.live

Wegen der Corona-Krise fand die Designmesse Blickfang virtuell statt. Der Baselword droht sogar ganz das Aus. Die «BaZ» berichtet. Ausserdem in der Presse: Stadtklima in Zürich und Bauen in den Alpen.

Anna Raymann 15.04.2020 10:51

Die jährliche Designmesse «Blickfang» rotiert durch sechs europäischen Städte, die Ausgabe 2020 in Basel wurde wegen der Covid-19-Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Nund fand die Messe aber über die Osterfeiertage online statt. Dieter Hofmann, Gründer von «Blickfang» sagt in der «BaZ»: «Die Zeiten sind bewegt. Aber auch wir bewegen uns und gehen neue Wege.» Das Programm füllten Videos, Live-Chats und Live-Streams. Die Zeitung sieht in dem virtuellen Angebot keinen Ersatz für eine herkömmliche Messe, dazu fehle schlicht der «Eventcharakter», doch die Webseite überzeugt «als eine Art Schwarzes Brett und Basar der lokalen Designszene».

Noch Turbulenter geht es für die MCH Group bei der «Baselworld» zu. Am Dienstag haben die führenden Aussteller – Rolex, Patek Philippe, Tudor, Chanel und Chopard – ihren sofortigen Rückzug von der Uhren- und Schuckmesse angekündigt, meldet die «BaZ». Stattdessen wollen die Aussteller einen eigenen exklusiven Salon während der Genfer Messe gründen.

Weitere Meldungen:

– Um das Stadtklima zu verbessern, fordern Mitte-links-Parteien einen Kredit für zusätzliche Bäume in Zürich. Doch die Stadtregierung hat andere Pläne, meldet der «Tages-Anzeiger».

– Der Architekt Justus Dahinden ist am Karsamstag in Zürich gestorben. Er war ein «passionierte Kirchenbauer und Pionier einer Freizeit-Architektur für die Babyboomer-Generation», schriebt die «NZZ» im Nachruf.

– Architektur und Städtebau sind immer auch Antworten auf brennende gesellschaftliche Fragen zur Gesundheit ihrer Bewohner. Die «Südostschweiz» zeigt dazu Beispiele aus Graubünden.

– Die Jury der internationalen Architekturauszeichnung Constructive Alps hat 28 Nominierungen für die Preisvergabe 2020 festgelegt. Die «Südostschweiz» informiert.