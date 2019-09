Mario Botta spricht in der «Berner Zeitung» über das neue Observatorium für die Sternwarte Uecht.

Mario Botta spricht in der «Berner Zeitung» über das neue Observatorium für die Sternwarte Uecht. Ausserdem in der Presse: Sanierungsbedarf an der Rhone und die Bodeninitiative in Schaffhausen.