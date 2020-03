Neubau des Landwirtschaftlichen Zentrums St. Gallen in Salez.

Der St.Galler Kantonsbaumeister im Interview mit dem «Tagblatt» über grosse Würfe und offene Wettbewerbe. Ausserdem in der Presse: Hygienekontrollen auf Baustellen und ein erstes Notspital in Zürich.

Anna Raymann 30.03.2020 10:26

Ende März tritt Werner Binotto mit 62 Jahren vorzeitig von seinem Posten als St.Galler Kantonsbaumeister in den Ruhestand. Nach dem Rücktritt bleibt er als Architekt und Mitglied in Fachgremien und Jurys tätig. Im Interview mit dem «Tagblatt» macht sich Werner Binotto für den offenen Wettbewerb stark: «Sie sind die Chance für junge Architekten, an gute anspruchsvolle Aufgaben zu gelangen.» Der Staat, aber auch private Bauherren hätten die Pflicht, junge Architekten zu fördern. Das Interview geht über einen Rückblick auf die Karriere des Kantonsbaumeister hinaus, es geht um transparente Verfahren, Korruptionsvorwürfe, Zersiedelung – und um nachhaltiges Bauen. Der Neubau des Landwirtschaftlichen Zentrums in Salez etwa ist ein Pilotprojekt, um die Langlebigkeit von Gebäudestrukturen zu testen. Insbesondere die Lüftung sei vorbildlich. In den letzten Jahren habe man Gebäude möglichst effizient – «wie ein U-Boot» – abgedichten, sagt Binotto: «Die Aufgabe der nächsten 100 Jahre ist deshalb nicht mehr allein das Haus, sondern der Aussenraum, der Dialog zwischen Drinnen und Draussen.»

Weitere Meldungen:

– Die Nova Fundaziun Origen hat ein Gesuch eingereicht. Sie möchte, dass der Julierturm länger bestehen bleibt, als ursprünglich geplant. Die «Südostschweiz» berichtet.

– Wegen der erwarteten Welle von Patienten baut der Kanton an der Zürcher Lagerstrasse ein erstes Notspital auf. Pläne gibt es auch im Hochschulgebiet, schreibt der «Tages-Anzeiger».

– Hygieneempfehlungen des BAG werden auf den Baselbieter Baustellen konsequent durchgesetzt. Seit dem 19. März hat die AMKB 91 Baustellen systematisch kontrolliert, bei etwas mehr als der Hälfte kommt es aufgrund von Mängeln zu Nachkontrollen. Die «BZ» informiert.

– Die geplante Erweiterung des Basler Hafens um einen Containerterminal sei vertieft zu diskutieren. Bis jetzt komme der Austausch von Argumenten aber zu kurz, schreibt der Basler Regierungsrat Christoph Brutschin in der «BaZ».