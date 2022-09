Das Siegerprojekt «Les Halles», entworfen vom Zürcher Architekturbüro Malte Kloes Architekten.

Das Projekt ‹Les Halles› des Zürcher Büros Malte Kloes Architekten gewinnt den Architekturwettbewerb für die Erneuerung des Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrums (GBS) an der Demutstrasse in St.Gallen. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet: «Neben der Erneuerung des bestehenden Baus soll die Anlage durch einen neuen Schultrakt ergänzt werden. Im Foyer des Hauptgebäudes beim Haupteingang entsteht ein neues dreigeschossiges Atrium, ein überdachter Innenhof.» Laut Jury gehe das Siegerprojekt «umsichtig» mit dem heutigen Bau um und entwickle diesen qualitätsvoll weiter. Die vorhandene Bausubstanz werde möglichst «weiterverwendet, um Material und Ressourcen zu schonen». Kantonsbaumeister Michael Fischer ergänzt: «Der Geist des Gebäudes aus den 70ern sollte nicht verloren gehen. Das ist mit dem Siegerprojekt gelungen.» Weitere Meldungen: – «Zwei zusätzliche Hochhäuser für Basel»: Das ehemals höchste Gebäude von Basel, das Lonza-Hochhaus, erhält Gesellschaft: Auf dem Areal Lindenhof sollen zwei neue Hochhäuser entstehen. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Neuauflage der Brunaupark-Siedlung bewilligt»: Die Bausektion des Stadtrats hat der Überbauung Brunaupark-Areal in Zürich-Wiedikon die Baubewilligung erteilt, meldet der ‹Tages-Anzeiger›. – «Überalterte Gebäude, zu niedrige Mieten»: Die Stadt St.Gallen hat eine Strategie für ihre 420 Liegenschaften konzipiert. «Die Stadt hat in der Vergangenheit das Potenzial der Liegenschaften vernachlässigt», schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. – «Strategiearbeit einer Ausnahmegemeinde»: Mit seinem räumlichen Leitbild zeigt Davos die langfristigen Bestrebungen zur Entwicklung des grossflächigen Orts auf. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Die Schönheit von Lehm und Textil»: Eine Ausstellung in der ‹Ferme des Tilleuls› in Lausanne bringt zwei vermeintlich weit vone...