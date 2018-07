‹Mall of Switzerland› plant die Umnutzung

Bald schon wieder Arbeiter in der ‹Mall of Switzerland›?: Neun Monate nach dem Start überlegen sich die Betreiber des zweitgrössten Schweizer Shoppingcenters bereits eine Umnutzung der leer stehenden Flächen.

Text: Urs Honegger / 10.07.2018 10:18

Foto: Istvan Balogh



Das zweitgrösste Einkaufscenter der Schweiz öffnete nach langwieriger Planung und mit Verspätung im vergangenen November die Tore. «Die Bilanz nach neun Monaten ist verheerend», schreibt der «Tages-Anzeiger». (Hochparterre berichtete in der Novemberausgabe 2017 ausführlich über die voraussehbaren Probleme der ‹Mall of Switzerland›.) Die Betreiber räumen gegenüber der Zeitung ein, dass eine Umnutzung eines Teils der 65'000 Quadratmeter grossen Centerfläche geprüft werde. «Selbst wenn die Mall-Verantwortlichen zu einer Umnutzung gezwungen sind, dürfte diese nicht einfach werden. Denn Räumlichkeiten für grosse Detailhandelsunternehmen sind anders ausgelegt als Büroliegenschaften oder Wohnungen», schreibt der «Tages-Anzeiger» und verweist auf die Beispiele Einkaufscenter Stücki in Basel und Centro Ovale in Chiasso.

