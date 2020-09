Die Organisation ‹Plan Basel› fordert eine Magnetbahn für die Stadt. Fotos: Plan Basel

Jonathan Jäggi 16.09.2020 09:59

‹Plan Basel› setzt sich mit Zukunftsvisionen in der Raum- und Verkehrsplanung auseinander und präsentiert in einem neuen Video ein futuristisches Grossprojekt. Die «Basler Zeitung» berichtet von autonomen Wagons, die im 80-Sekunden-Takt fast geräuschlos durch den restlichen Verkehr fahren, neuen Hochhäusern, mehr Grünraum und vor allem einer Magnetbahn. Als Ringbahn soll diese vom Dreispitz an mehreren Gewerbe- und Entwicklungsgebieten vorbei via Wolf, Osttangente, Schwarzwaldbrücke, Badischer Bahnhof, Klybeck, St. Johann nach Allschwil-Bachgraben fahren. Die Idee sei kein Hirngespinst, meint Oliver Bippus von ‹Plan Basel›. Den Vorschlag habe er bereits verschiedenen Experten gezeigt: «Das Ganze ist kein Grossprojekt, sondern lässt sich in Teilstücken realisieren, die unabhängig voneinander sind. Wächst die Region nicht wie geplant, kann man auch nur einen Teil davon bauen. Das macht eine Umsetzung realistisch». Bippus hofft mit der Vision eine Debatte in der Bevölkerung und Politik auszulösen.

Weitere Meldungen:



