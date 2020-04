Grosse Fensteröffnungen: das Hallenbad Obere Au in Chur von Hans Peter Menn. Fotos: chur.graubünden.ch

Urs Honegger 28.04.2020 09:55

«In dem 1929 in Davos verfassten Büchlein ‹Befreites Wohnen› lobt der Architekturkritiker Sigfried Giedion die moderne Architektur mit den Schlagwörtern ‹Licht, Luft, Öffnung› als das einzig Richtige für den fortschrittlichen und modernen Menschen», schreibt Architekturprofessor Daniel A. Walser heute in der «Südostschweiz». Die simplifizierende Sicht Giedions auf die moderne Architektur wirke heute befreiend. «Gerade in Zeiten von Social Distancing ist Frischluft fundamental, und das UV-Licht der Sonne macht dem Virus den Garaus.» Gute Architektur könne mehr leisten, als nur schön sein. «Sie setzt sich mit den aktuellen Problemen und Fragestellungen auseinander und konnte immer innovative Lösungen präsentieren», schreibt Walser.



Weitere Meldungen:



– «Es wird Zeit, die Parkanlagen in Zürich wieder zu öffnen», schreibt die «NZZ»: Die Regelung habe sich überlebt und wirke im dümmsten Fall kontraproduktiv.



– «Swiss-Rettung ist kein ökologisches Projekt»: Mit rund 1,5 Milliarden Franken will der Staat die Swiss retten. Sinnvoller wäre es, das Geld umweltgerechter zu investieren, kommentiert der «Tages-Anzeiger».



– Hausbesitzer füllen ihre Heizöl-Vorräte auf. Sie setzen dabei vermehrt auf die ökologische Sorte. Was bedeutet das fürs Klima?, fragt der «Tages-Anzeiger».



– «Mini-Autos sorgen für Ärger»: Die Leihgefährte der Firma Enuu stehen vielen Passanten im Weg. Und sie werden auch mal auf eine Sitzbank gehievt, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Das Spiel ist real geworden»: Matt Leacock gelang mit dem Brettspiel «Pandemie» ein Weltbestseller. Können wir von ihm und seinem Spiel etwas über Corona lernen?, fragt der «Tages-Anzeiger».