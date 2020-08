Im Zürcher «Zollhaus» erprobt die Baugenossenschaft Kalkbreite neue Wohnformen. Fotos: Meyer Dudesek Architekten

Jonathan Jäggi 19.08.2020 10:38

Wie bei seinem Vorgängerprojekt setzt die Wohnbaugenossenschaft Kalkbreite beim «Zollhaus» auf Nachhaltigkeit, berichtet die «NZZ». Wer hier einzieht, begnügt sich mit durchschnittlich knapp 28 Quadratmetern Wohnraum. Im Gegenzug stehen den 175 Bewohnerinnen und Bewohnern diverse Gemeinschaftsräume offen, über deren Nutzung sie mitbestimmen können. Mit ihrer Unterschrift bekennt sich die Mieterschaft zum Autoverzicht, die Beteiligung am Aufbau und am Betrieb der gemeinschaftlichen Infrastrukturen ist freiwillig. Rund 330 Bewerbungen sind für die 48 Wohneinheiten eingegangen. Für die Vergabe nahm sich die Genossenschaft viel Zeit. Grund dafür ist der strenge Kriterienkatalog «zur sozialen Durchmischung», der sich am Profil des umliegenden Quartiers orientiert. In der «NZZ» berichten künftige Bewohnerinnen und Bewohner, was sie am Experiment reizt.

Weitere Meldungen:

– In zwei Projektwettbewerben wurden auf dem Bildungscampus Burgdorf die Siegerprojekte für den Neubau der Technischen Fachschule und für die Erweiterung des Gymnasiums erkoren. Der «Bund» informiert.



– Das Bündner Festival «Origen» verstärkt sein Engagement für die Region, verschiebt eine Villa und plant einen Campus. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Spielpädagogik-Experte Bernhard Hauser verrät, warum Kinderspielplätze heute anders aussehen als früher und weshalb der Berner Spielplatz «Steinbühlmätteli» eine teure Angelegenheit sind, berichtet die «Basler Zeitung».



– Trotz Corona wollen Investoren ein neues Hotel beim Flughafen Zürich namens «Zleep» bauen, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Permakultur will natürliche Ökosysteme nachahmen und sucht nun seinen Platz in der Schweizer Landwirtschaft, informiert die «NZZ».