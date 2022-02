Bis dato der höchste Haus in Zürich: der Prime Tower von Gigon Guyer. Fotos: Swiss Prime Site

Die Stadt Zürich will doppelt so hohe Häuser wie bisher zuzulassen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ausserdem in der Presse: der Preis des Clara-Areals und der Mythos Stadtflucht.

Urs Honegger 01.02.2022 10:17

Dem «Tages-Anzeiger» liegt «die bislang geheim gehaltene Testplanung» für die Überarbeitung des stadtzürcherischen Hochhausleitbild vor. Dazu gehört ein zweistufiger Wettbewerb, für den acht Planungsteams eine Hochhaus-Vision entwickelten. Vertreter der Stadt und Fachexpertinnen kürten das Team um die Zürcher E2A Architekten zum Sieger. Ihr Beitrag unterscheidet wie bisher drei Typen von Hochhäusern: «hohes Haus» (bis 40 Meter), «Hochhaus» (40 bis 85 Meter) und «Metro Hochhaus» (85 bis 250 Meter). «Doch vieles soll sich ändern», schreibt der «Tages-Anzeiger»: «So möchte das Team die Zonen für die zwei tieferen Hochhauskategorien stark ausdehnen. Zu den Gebieten, in denen Häuser bis 85 Meter erlaubt wären, würden Teile von Altstetten, Albisrieden, Affoltern und Schwamendingen hinzukommen. Darüber hinaus setzt der Gewinnerbeitrag mit 250 Metern ein noch nicht annähernd erreichtes Maximum.» Solche «Metro Hochhäuser» dürften entlang des Gleisfeldes und in Zürich-West in den Hi...