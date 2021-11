Vor 6 Jahren gewonnen, nun eröffnet: das Museum für Fotografie und Design von Aires Mateus. Fotos: © Aires Mateus

Heute in den Zeitungen: Der Neid, der Romands über die neuen Deutschschweizer Museen. Das neue Marzilibad. Die Zürcher Wohnsiedlung Hardau I. Ein Gespräch mit Martin Neukom übers Energiegesetz.

Axel Simon 05.11.2021 09:26

Der Tages-Anzeiger (und alle anderen Tamedia-Zeitungen) fragt sich, warum in der Romandie weniger prestigeträchtige Museen stehen. Der Anlass: das neue Museumsviertel Plateforme 10 neben dem Lausanner Bahnhof. Gestern öffnete dort das neue Museum für Fotografie und Design der Portugiesischen Architekten Aires Mateus seine Türen. Nach Barozzi Veigas Kunstmuseum (2019) ist es das zweite grosse Haus, das auf der Iberischen Halbinsel entworfen wurde. Doch der Artikel blickt nicht auf die Architektur, sondern auf den Neid der Romands auf die deutschschweizer Museumskultur. «Der Romandie fehlen in der bildenden Kunst die Leuchttürme mit nationaler Ausstrahlung. Es fehlen auch private Kunstsammlungen, die öffentlich zugänglich sind.» Warum? Der Lausanner Autor und Unternehmer David Laufer meint: «In der Westschweiz stammen die grossen Vermögen aus dem Privatbankengeschäft. In der Deutschschweiz kommen sie aus der Industrie, der Pharmazie und dem Maschinenbau.» Vermögensverwalter strebten zuallererst na...