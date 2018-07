Langwierige Baugesuche in Luzern

Text: Andres Herzog / 5.07.2018 11:10



Die Stadt Luzern schafft es nicht, die Vorgaben der kantonalen Planungs- und Bauverordnung zu erfüllen, berichtet die «Luzerner Zeitung». «Diese schreibt vor, dass 80 Prozent der ordentlichen Bewilligungsverfahren nach 40 Arbeitstagen abgeschlossen sein müssen.» Kritiker prangern die «überbordende Kontrolltätigkeit» der Stadt an. CVP, FDP, SVP und Grüne haben deshalb eine Motion eingereicht, die Massnahmen fordert. Die SP hat diese als einzige der grossen Parteien nicht unterzeichnet und nimmt die städtischen Behörden in Schutz. Die Beratung von Bauherren durch die Stadtverwaltung werde immer aufwendiger, sagt SP-Grossstadtrat Mario Stübi gegenüber der «Luzerner Zeitung». Für besonders beratungsintensive Bewilligungsverfahren schlägt die SP daher eine Extragebühr vor. Patrik Bisang, Präsident des SIA Zentralschweiz, glaubt nicht, dass andere Städte schneller arbeiten als Luzern: Je urbaner ein Ort, desto komplexer seien die Verfahren.



Weitere Meldungen:



– Wechsel beim Baukonzern Implenia: Der CEO Anton Affentranger tritt auf den 30. September zurück. «Sein Nachfolger ist der frühere Novartis-Manager André Wyss», schreibt die «Basler Zeitung».



– Um Gestaltungsideen für Marktplatz und Bohl zu sammeln, hat St. Gallen einen Wettbewerb ausgeschrieben. Knackpunkt bleibt laut dem «St. Galler Tagblatt» die Frage, wo der öffentliche Verkehr halten soll.



– Der Historiker Dirk van Laak zeigt in einer Studie, wie Infrastrukturen neue Ordnungen schaffen – und den Alltag der Menschen radikal verändern. Die «NZZ» stellt sein Buch «Alles im Fluss» vor.



–Zürich feiert die erste Eingemeindung. Alle finden die historische Stadtvergrösserung toll, aber niemand will sie wiederholen. Der «Tages-Anzeiger» fordert mehr Agglo für die Stadt.