Am Basler Klybeck-Quai soll ein Wohnquartier entstehen. Fotos: Nightnurse Images

Urs Honegger 07.11.2019 10:51

Gestern hat das Basler Bau- und Verkehrsdepartement das städtebauliche Konzept für Basels nördlichsten Stadtteil rechts des Rheins präsentiert. Daran beteiligt ist auch Vittorio Magnago Lampugnani, der 2001 auch den Masterplan für den Novartis-Campus entworfen hatte. «Wir stellen uns vor, dass am Klybeck-Quai in erster Linie ein Wohnquartier entsteht», sagt Lampugnani heute in der «Basler Zeitung». «Es wird eine markante, bis zu 30 Meter hohe Uferfront gebildet.» Am Westquai soll laut Lampugnani «ein Arbeits- und Wohnquartier auch mit Kleinindustrie entstehen, das von Kontrasten lebt, mit höheren Häusern, aber auch sehr niedrigen, loftartigen Bauten». Die «wunderbare Hafenatmosphäre» mit den monumentalen Getreidespeichern solle nicht zerstört werden. Auf dem Gelände der heutigen Hafenbahn wollen die Planer eine «grosszügige öffentliche Grünfläche» schaffen. Laut dem Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels sollen bereits 2020 die ersten Architekturwettbewerbe starten.



