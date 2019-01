Das Projekt «Scarch» von Not Vital (Visualisierung: PD)

Not Vital und Zilla Leutenegger gewinnen den Wettbewerb für die Kunst-und-Bau-Projekte am Kantonsspital in Chur. Die «Südostschweiz» hat nachgefragt, was es mit den beiden Werken auf sich hat.

Andres Herzog 24.01.2019 10:45

Das Budget beträgt 200’000 Franken für ein raumgreifendes Werk auf dem Platz vor dem neuen Eingang und 80’000 Franken für ein grosses Wandbild inklusive Deckengestaltung in der Cafeteria. Not Vital schlägt auf dem Platz eine wuchtige Acht aus Stahl vor. «Die Arbeit steht im Zusammenhang mit seinen Werken, die zwischen Skulptur und Architektur stehen – deshalb der Übertitel ‘Scarch’», erklärt Stephan Kunz, Co-Direktor des Bündner Kunstmuseums, der in der Jury sass. Die in Chur aufgewachsene und heute in Zürich lebende Zilla Leutenegger gestaltet die Cafeteria mit dem Werk «Prima Cucina». Ihr Werk hat zwei Besonderheiten, die in den Visualisierungen kaum sichtbar zu machen sind, schreibt die «Südostschweiz» «Sie wird die Zeichnungen nämlich in der von Engadinerhäusern bekannten Sgraffito-Technik in den Putz ritzen.»

Das Projekt «Prima Cucina» von Zilla Leutenegger (Visualisierung: PD)

Weitere Meldungen:

– Das Schauspielhaus Pfauen in Zürich soll modernisiert werden. «Dem Heimatschutz und vielen Politikern geht das zu weit», fasst der «Tages-Anzeiger» die gestrige Parlamentsdebatte zusammen. Hier gehts zum Kommentar zum Projekt von Hochparterre-Redaktor Werner Huber.

– Die ökologische Frage lässt sich nicht ohne die soziale Frage lösen, weder in Frankreich noch in der Schweiz, schreibt die «Wochenzeitung». «Ein Ja zur Zersiedelungsinitiative ist ein guter Anfang.»

– Die Bodensanierung des Gaswerk-Areals in Bern verzögert sich, meldet der «Bund». Anwohner verlangen mehr Messstationen wegen möglicher Immissionen.