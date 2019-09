Haupteingang, Ansicht vom Scharounplatz (Visualisierung: Herzog & de Meuron)

Das Museum der Moderne, das Herzog & de Meuron in Berlin planen, könnte deutlich teurer werden. Dies löste in deutschen Zeitungen einen Sturm der Entrüstung aus, berichtet die «NZZ».

Andres Herzog 25.09.2019 09:17

Die Entwurfsplanung für den Neubau zwischen der Neuen Nationalgalerie von Mies van der Rohe und Hans Scharouns Philharmonie ist abgeschlossen. Die ersten Kostenrechnungen für das Projekt liegen allerdings weit über den einst kommunizierten 200 Millionen Euro Baukosten. «Von einer Verdoppelung und sogar einer möglichen Verdreifachung der Kosten ist die Rede», schreibt die «NZZ». Dies löste in der letzten Woche in verschiedenen deutschen Zeitungen einen Sturm der Entrüstung aus. Dass öffentliche Bauten über den ersten Kostenschätzungen zu stehen kommen, ist laut der Zeitung jedoch keine Neuheit. «Schliesslich kommen während der Planungen jeweils vielen der Beteiligten noch Anforderungen und Bedürfnisse in den Sinn, die auf der Suche nach einer zündenden Idee im Wettbewerb erst schlummerten.»

Innenansicht (Visualisierung: Herzog & de Meuron)

