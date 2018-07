Kompliziertes Grün

Text: Andres Herzog / 6.07.2018 10:17

Zürich will grüne Fassaden vorantreiben. Grün Stadt Zürich zeigt derzeit in einer Doppelausstellung die Vorteile von grünen Dächern und Fassaden auf, schreibt die «NZZ». Das Stadtparlament hat vor drei Wochen einem Vorstoss zugestimmt, um Vertikalbegrünung zu fördern. Doch: «In der Praxis wird es rasch kompliziert, wie ein Fall an der Löwenstrasse zeigt», so die Zeitung. Die Fassade eines Siebziger-Jahre-Baus soll vollständig begrünt werden. Dafür braucht es eine Baubewilligung der Stadt. Der Architekt Dani Ménard, der das Projekt begleitet, spricht gegenüber der «NZZ» von einem «komplexen, manchmal nervenaufreibenden Prozess». Er habe mit mindestens zehn Fachstellen und Ämtern sprechen müssen. «Es gibt zahlreiche Vorbehalte», sagt Ménard. Das Dossier zum Projekt ist mittlerweile auf rund vierzig Seiten angewachsen, weiss die Zeitung. Immerhin: Nun stehe man kurz davor, die endgültige Eingabe zu formulieren.



Weitere Meldungen:



– Abstrakte Zonenpläne bremsen oft eine kluge bauliche Verdichtung. Der Zürcher Architekt Gregory Grämiger macht einen Vorschlag, um dieses Problem zu lösen. Die «NZZ» stellt sein Buch «Baugesetze formen» vor.



– Scheitlin Syfrig Architekten gewinnen den Wettbewerb für die neue Sportanlage auf der Churer Oberen Au. «Das letzte Wort hat aber einmal mehr das Stimmvolk», schreibt das «Bündner Tagblatt». (Artikel nicht online)



– Lake Resort Interlaken will in Oberried am Brienzersee ein Resort für 150 Millionen Franken bauen: 155 neue Ferienwohnungen stehen 447 Einwohnern gegenüber. «Gewaltige Zahlen», befindet die «Berner Zeitung».