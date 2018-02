Klostergarten-Neubau landet vor Gericht

Die Kapuziner wollen den Erhalt ihres Klosters in Luzern mit einem Wohnhaus auf dem Anwesen sichern. Eigentlich liegt die Baubewilligung für das Neubauprojekt «Francesco» von Marques Architekten schon fast seit einem Jahr vor – am 6. März 2017 hat die Stadt Luzern grünes Licht gegeben für das Wohnhaus im Garten des Klosters Wesemlin und damit alle Einsprachen abgewiesen. Denn die Einsprecher geben noch nicht auf, schreibt die «LZ». Sie haben beim Verwaltungsgericht Beschwerde gegen den Entscheid der Stadt eingereicht. Sie argumentieren sie, das Projekt sei unvereinbar mit dem Denkmalschutz und füge sich nicht in das Quartier und das Ortsbild. Die kantonale Denkmalpflege hat das Projekt begleitet, will Aufgrund des laufenden Verfahrens aber keine Stellung nehmen.